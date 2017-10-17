Найден способ продлить молодость

Бренд Clarisonic представил устройство Smart Profile Uplift, созданное для антивозрастного ухода. Об этом во вторник, 17 октября, говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Уникальное устройство для ухода за кожей лица "два в одном" сочетает в себе функции очищения кожи и укрепляющего массажа для борьбы с 15 основными признаками старения кожи лица, шеи и области декольте», — отметили представители марки. По их словам, аппарат рекомендован для использования американскими дерматологами.

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Массажная насадка из кремния Firming Massage Head создает 27 000 микроимпульсов определенной частоты в течение трех минут. Создатели устройства заверяют, что после 12 недель ежедневного использования устройства два раза в день можно будет увидеть заметные улучшения по всем основным признакам возрастных изменений.

Компания Clarisonic, производитель аппаратов для очищения кожи, основана в 2001 году в Сиэтле (США). Первая версия устройства Clarisonic запущена в продажу в 2004 году. Компания зарегистрировала более 40 патентов на свои разработки. Входит в состав корпорации L'Oreal.