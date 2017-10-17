В аэропорту Домодедово открестились от нелегалов и экстремистской литературы

Информация о якобы найденной у сотрудников московского аэропорта Домодедово запрещенной литературе не соответствует действительности. Об этом говорится в комментарии столичной воздушной гавани, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ранее 17 октября сообщалось, что в служебном помещении аэропорта полиция обнаружила пятерых нелегалов из Таджикистана и Узбекистана, ножи и экстремистскую книгу.

Представители Домодедово также пояснили, что служебное помещение, в котором проводилась проверка, не используется сотрудниками или предприятиями аэропорта, а якобы нелегальные работники являются сотрудниками сторонней клининговой компании. Также поясняется, что найденные ножи оказались не холодным оружием, а предметами бытового назначения.

