В служебном помещении Домодедово нашли ножи, запрещенную книгу и нелегалов

Полиция обнаружила ножи и экстремистскую книгу в служебном помещении московского аэропорта Домодедово. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, режимно-профилактические мероприятия проводились в комнате, где размещается клининговая служба авиакомпаний S7 и ее дочерней структуры «Глобус». Полицейские изъяли два ножа и запрещенную литературу. Во время их визита в помещении находились пять граждан Таджикистана и Узбекистана. При проверке документов выяснилось, что у них истек срок законного пребывания в России, в связи с чем были возбуждены административные дела.

Сейчас полиция выясняет, кому принадлежат ножи и книга. Ведется следствие.