Интернет и СМИ
 

Появился способ вычислить насильников

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Жители США получат возможность использовать отдельный сервис для поиска жертв насильников и подачи заявлений о сексуальной атаке Callisto. Об этом сообщает издание HuffPost.

На данный момент приложение уже используется в университетских городках. Программа связывает людей, сообщающих о домогательствах со стороны одного и того же лица, и помогает им заявлять о случаях насилия властям кампуса.

Создатели сервиса надеются, что приложение для подачи коллективных исков поможет преодолеть культуру замалчивания, в пространстве которой существует сексуальное насилие.

Исполнительный директор Callisto Джесс Лэдд (Jess Ladd) призналась, что после истории с голливудским продюсером Харви Вайнштейном получает огромное количество обращений граждан с просьбами сделать приложение общедоступным.

Тем не менее Callisto имеет свои недостатки и ограничения и нуждается в доработках. Например, если некто насилует только одну жертву, то система, ориентированная на поиск совпадений, не сможет сделать ничего, что помогло бы разоблачить злоумышленника. Создатели приложения уверены в необходимости скорейшего предоставления доступа к программе широкому кругу пользователей.

Пример подобного группового прорыва после долгих лет молчания — главный секс-скандал последнего времени, вызванный многочисленными заявлениями голливудских актрис о том, что они были изнасилованы продюсером Харви Вайнштейном.

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