Семилетний гонщик из Петербурга два месяца жил с отцом и сестрой в машине

В Санкт-Петербурге привлекли к административной ответственности (по части 3 статье 12.7 КоАП) 34-летнего владельца ВАЗ-2115, давшего порулить семилетнему сыну, передает «Водитель Петербурга» во вторник, 17 октября.

Мужчина должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

28 сентября ребенок, по словам очевидцев, разогнался до 140 километров в час и петлял по кольцевой автодороге (КАД).

В управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти по данному факту провели проверку, установили владельца машины и обстоятельства произошедшего.

Как оказалось, мальчик сидел на коленях у отца и рулил автомобилем, а мужчина нажимал педали.

Полиция также установила, что мужчина живет в Ставрополье и подрабатывает на ярмарках. В течение двух последних месяцев он с двумя своими малолетними детьми, семилетним мальчиком и его младшей сестрой, живет прямо в машине. За это мужчину также привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей (5.35 КоАП).

Еще трое детей правонарушителя остались дома с родственниками.