«Профессиональную вдову» в хиджабе поймали в Северной Осетии

Спецслужбы задержали иностранку на пункте пропуска «Верхний Ларс» российско-грузинской границы, подозреваемую в вербовке молодых людей в ряды террористов для участия в боевых действиях на территории Сирии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Северной Осетии.

По данным ведомства, женщина до приезда в Россию имела опыт по сопровождению групп новобранцев незаконных вооруженных формирований при их переправке на участке между Турцией и Сирией.

Ее первый муж был убит в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Он же познакомил ее с искаженными представлениями исламского фундаментализма, отметили в ФСБ.

«После смерти мужа "профессиональная вдова" решила сделать джихад смыслом своей жизни, подбирая все новых жертв для взращивания религиозных фанатиков. Несмотря на свой уже не юный возраст, иностранка в совершенстве овладела навыками интернет-общения и психологической манипуляции. Под предлогом установления супружеских отношений она приобщала молодых людей к радикальным идеям экстремистской направленности. Вместо "медового месяца" сразу за религиозным обрядом бракосочетания новобрачного ожидала поездка в Сирию для вступления в ряды террористов», — говорится в пресс-релизе.