Вакансия палача вызвала ажиотаж среди зимбабвийцев

Более 50 граждан Зимбабве подали заявку на замещение вакантной должности палача. Об этом сообщает The Zimbabwe News Live.

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«Люди очень заинтересованы в этой работе», — заявила замминистра юстиции Виргиния Мабхиза. Она добавила, что среди соискателей есть как мужчины, так и женщины.

Смертная казнь не приводилась в исполнение в Зимбабве на протяжении последних 12 лет. В 2013 году в стране была принята новая конституция, согласно которой если на момент совершения преступления приговоренному к высшей мере было менее 21 года или более 70 лет, то наказание не приводится в исполнение.