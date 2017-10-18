Соратница Порошенко посоветовала белорусам отказаться от русского языка

Вице-спикер Верховной Рады, представитель фракции «Блока Петра Порошенко» Ирина Геращенко выразила сожаление в связи с тем, что в Белоруссии никто не пользуется белорусским языком. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Самый первый рейс в белорусскую столицу прибывает очень рано. После определенных поисков (потому что утром здесь ничего не работает, это не Киев) я таки облюбовала одну кафешку с хорошим капучино. И вот никогда, ни разу я не слышала здесь белорусскую речь! Только русский язык. Официанты, посетители — все без исключения говорят только на русском, и совсем не чувствуется, что ты в Беларуси, а не в РФ», — рассказала Геращенко.

Белорусские власти не раз говорили об уважительном отношении к русскому языку. Так, 12 июля президент страны Александр Лукашенко назвал русский язык национальным достоянием. «Белорусы за свою многовековую историю внесли немалый вклад в его развитие, обогатили его. И сегодня в нашей стране он имеет статус государственного наравне с белорусским», — подчеркнул глава государства.

В феврале Лукашенко сказал, что не допустит лингвистических дискуссий в стране. По его словам, со временем население страны научится хорошо говорить по-белорусски. «Но я вас заклинаю и прошу: не отказывайтесь от русского языка, от своего родного», — призвал президент.

Русский язык в Белоруссии является одним из двух государственных языков. Данный статус он получил после прошедшего в 1995 году референдума. Тогда за придание ему такого статуса проголосовали 83,3 процента населения.