Уничтожение минометной позиции ополченцев ДНР попало на видео

Видео: Повернись живим / Facebook

Волонтеры из фонда «Вернись живым», оказывающие помощь бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), на своей странице в Facebook показали видео уничтожения минометной позиции ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В описании ролика говорится, что инцидент произошел в окрестностях города Красногоровка Донецкой области. Отмечается, что ополченцы выпустили по позициям украинских силовиков три мины, после этого прилетела «ответочка». «Отступать на открытой местности поклонникам "русской весны" было опасно. Поэтому они решили найти пристанище (оно оказалось последним) в кирпичном здании из которого, кстати, почти каждый вечер в нашу сторону летели пули из ДШК [крупнокалиберный пулемет]», — подчеркивается в сообщении.

Подтверждений или опровержений этой информации со стороны руководства ДНР не поступало.