Наука и техника
 

Назван эффективный способ сохранить здоровье до старости

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Британские ученые назвали эффективный способ встретить старость в здоровой физической форме. Исследование опубликовано в The Journals of Gerontology: Series A, сообщает Саутгемптонский университет (Великобритания).

«Наша работа предполагает, что выбор хорошего питания в течение всей взрослой жизни, посредством отказа от обработанных пищевых продуктов в пользу большего количества фруктов, овощей и цельных зерен, может оказать значительное положительное влияние на силу и физическую работоспособность в будущем, обеспечивая более здоровую старость», — заявил ведущий автор исследования Сиан Робинсон.

К подобным выводам ученые пришли, наблюдая за 969 британскими мужчинами и женщинами, родившимися в марте 1946 года. На протяжении взрослой жизни отслеживались пищевые привычки респондентов, а в пожилом возрасте — состояние их физического здоровья.

Специалисты предлагают взрослым людям обратить внимание на свой режим питания, изменив который последние могут существенно улучшить качество будущей старости.

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