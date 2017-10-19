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Семьи жертв крушения над Синаем потребовали 93 миллиарда рублей от страховщиков

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Родственники погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в Египте потребовали выплаты 93 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 19 октября, заявила РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

«В суд поступил иск от потерпевших к страховым компаниям "Ингосстрах" и "Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти", туркомпании Brisco, авиакомпании "Когалымавиа" и компании "ЭирКап", — сказала она. Дата рассмотрения пока не назначена.

В январе 2016 года сообщалось, что семьи жертв катастрофы подготовили коллективный иск в суд Нью-Йорка к американской компании, сдававшей разбившийся самолет в лизинг «Когалымавиа», и ее страховщику.

В декабре 2015 года стало известно о получении российской авиакомпанией страховой выплаты в размере свыше 1,6 миллиарда рублей от «Ингосстраха» по авиакаско за гибель А321.

В свою очередь, родственники погибших обращались в Басманный суд с жалобой на бездействие главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и на действия сотрудников «Ингосстраха», которые, по мнению адвоката Игоря Трунова, обманным путем получали от его подзащитных заявления, ограничивающие их право обращаться в суд с целью получения компенсации.

Самолет российской авиакомпании «Когалымавиа», следовавший из египетского курортного города Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург, потерпел крушение 31 октября 2015 года. Все 224 человека на его борту (в основном россияне) погибли. Было установлено, что в самолете взорвалась бомба. Москва ввела запрет на полеты между двумя странами.

Версию о теракте официально подтвердил директор ФСБ Александр Бортников. Ответственность за него взяли на себя боевики группировки «Вилайят Синай», присягнувшей на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

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