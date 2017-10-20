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Жителя Вроцлава оштрафовали за разжигание ненависти к украинцам

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Суд польского города Вроцлав оштрафовал местного жителя Кшиштофа Мадея за разжигание ненависти к украинцам. Об этом сообщает Gazeta Wroclawska.

По решению суда он должен заплатить 1000 злотых (235 евро). В ноябре прошлого года Мадей ворвался в одну из местных школ, где проходил день Украины в рамках проекта «Толерантный европеец». Сорвал стенгазету, бросил ее на стол библиотекаря и прокричал, что украинцы — убийцы.

«Мне пришлось бы оскорбить суд, поэтому я не буду комментировать вердикт. Да, я кричал, что украинцы — убийцы. В следующий раз я сделаю то же самое», — заявил Мадей по окончании процесса. Он добавил, что проводившееся в школе мероприятие, с его точки зрения, было пропагандой «антисемитизма и расизма в украинской версии».

30 сентября сообщалось, что владелец магазина в польском городе Барлинек (Западно-Поморское воеводство) вывесил объявление, предупреждающее, что все граждане Украины, которые пришли за покупками, подлежат досмотру. Хозяин Ежи Битель пояснил, что надпись была сделана после кражи, совершенной украинцем. После вмешательства правозащитников объявление было снято.

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