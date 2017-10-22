Парламентские выборы в Чехии выиграли «недовольные граждане» миллиардера Бабиша

Правоцентристское движение АНО ("Акция недовольных граждан") победило на выборах в нижнюю палату парламента Чехии. За его проголосовали 29,64 процента избирателей, сообщает ТАСС.

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Из 200 мест в палате представители АНО займут 78 кресел.

Движение было основано в 2011 году миллиардером Андреем Бабишем. В 2014 году тот занял пост вице-премьера и министра финансов, оставив должности в мае 2017 года на фоне правительственного кризиса.

Состояние политика оценивается в 2,5 миллиарда долларов, он занимает второе место в списке самых богатых граждан Чехии.