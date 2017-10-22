Пожар на хозяйственном рынке под Ростовом-на-Дону потушен

Открытое пламя на хозяйственном рынке «Атлант» близ Ростова-на-Дону потушено. Погибших и пострадавших нет. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

К ликвидации пожара привлекли более 200 человек и 76 единиц техники. Ему был присвоен четвертый уровень сложности.

Как уточняет ТАСС, сейчас на месте продолжают работать пожарные расчеты, ведется проливка и разборка конструкции. Следователи и эксперты устанавливают обстоятельства случившегося.

Видео: Amayak Tatoyan / YouTube

От огня пострадали и были уничтожены около полутора тысяч квадратных метров торговых площадей. Сигнал о возгорании поступил в 14:36 по московскому времени. Тушение затруднялось сильным ветром, а также токсичностью товаров на рынке и их легкой воспламеняемостью.

Как рассказали агентству торговцы и очевидцы, пожар мог возникнуть из-за замыкания электрообогревателя.