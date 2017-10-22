Под Ростовом-на-Дону загорелся хозяйственный рынок

Видео: Amayak Tatoyan / YouTube

Хозяйственный рынок загорелся в воскресенье, 22 октября, в Аксайском районе Ростовской области. Видео опубликовано на YouTube.

Как рассказал РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС, тушение затрудняет токсичность товара в охваченном огнем павильоне. «Сам товар в павильоне — это же химия, естественно, токсичность и легковоспламеняемость товара усложняют тушение пожара», — пояснил собеседник агентства.

A post shared by @al_s79 on Oct 22, 2017 at 6:41am PDT

Сообщение о возгорании на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону поступило в 14:36 по московскому времени. Пожару присвоен четвертый уровень сложности, он охватил уже полторы тысячи квадратных метров. Очевидцы сообщают о нескольких хлопках внутри павильона. Отмечается, что люди самостоятельно покинули территорию рынка.

Для ликвидации последствий пожара привлечены более 100 человек и 30 единиц техники. В готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России.

8 октября пожар произошел на вещевом рынке в Ростове-на-Дону — в двухэтажном торговом павильоне с последующим переходом на торговые ряды.