Открытое горение на ростовском рынке ликвидировано

В Ростове-на-Дону пожарные ликвидировали открытое горение на вещевом рынке. Об этом РИА Новости сообщил представитель Южного регионального центра МЧС России.

«В настоящее время на двух участках пожара возгорание ликвидировано полностью, на двух других ликвидировано открытое горение», — отметил собеседник агентства.

В 01:54 пожар был локализован на площади в 6 тысяч квадратных метров.

Пожар произошел в воскресенье, 8 октября, на вещевом рынке в двухэтажном торговом павильоне с последующим переходом на торговые ряды. В тушении пожара участвовали свыше 400 человек личного состава и более 50 единиц техники.

Пожару был присвоен четвертый ранг. Информации о пострадавших нет.

В ночь на понедельник, 9 октября, в России произошел еще один крупный пожар на торговом объекте. Был фактически уничтожен строительный рынок «Синдика» на МКАД, в районе Строгино.