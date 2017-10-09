Площадь пожара на ростовском рынке выросла до 6 тысяч «квадратов»

Площадь возгорания на рынке «Восточный» в Ростове-на-Дону, известном местным жителям как «Темерник», выросла до 6 тысяч квадратных метров. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил журналистам начальник управления пожарно-спасательных сил и специальных формирований Южного регионального центра МЧС России Илья Константинов.

Ранее сообщалось, что огонь распространился на пять тысяч квадратных метров.

По словам Константинова, пожар разбит на четыре участка тушения. «На двух участках распространение огня в большей части ограничено. Решающие направления по распространению огня — первый и третий участки», — пояснил он.

Константинов добавил, что в очаге пожара в основном находятся контейнеры с одеждой, имуществом. «Пожарная нагрузка большая», — сказал он.

По словам одного из очевидцев, люди выносят товар из горящего рынка. «Все в панике. Прохожие им помогают. У нас весь подъезд недалеко от места пожара заставлен вещами с рынка», — сообщил он.

Как пояснили в ГУ МЧС по региону, территория рынка оцеплена, полиция никого не пропускает. По информации источника агентства в правоохранительных органах, некоторым людям все же удается пробраться на территорию рынка.

Сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Лелюшенко поступило на пульт дежурного в 21:08 в воскресенье, 8 октября. Пожару был присвоен четвертый ранг. Информации о пострадавших нет.