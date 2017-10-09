Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован

Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону локализован на площади в 6 тысяч квадратных метров. Об этом РИА Новости сообщил представитель Главного управления МЧС России по Ростовской области.

По его словам, локализация объявлена в 1:54. «Работы на месте пожара продолжаются», — добавил собеседник агентства.

Пожар произошел в воскресенье, 8 октября, на вещевом рынке в двухэтажном торговом павильоне с последующим переходом на торговые ряды. На месте сосредоточено уже более 400 человек личного состава и более 50 единиц техники.

Сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Лелюшенко поступило на пульт дежурного в 21:08 в воскресенье, 8 октября. Пожару был присвоен четвертый ранг. Информации о пострадавших нет.