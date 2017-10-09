Вещевой рынок загорелся в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону горит вещевой рынок, площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Об этом РИА Новости сообщила представитель Главного управления МЧС России по Ростовской области.

По ее словам, на месте работают 97 человек, 24 единицы техники.

Сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Лелюшенко поступило на пульт дежурного в 21:08 в воскресенье, 8 октября.

Пожару присвоен четвертый ранг. Информации о пострадавших нет.

В августе в центре Ростова-на-Дону произошел сильный пожар. Горели 25 жилых домов, площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.