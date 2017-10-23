Силовые структуры
 

Сотрудников аэропорта Домодедово поймали на воровстве у пассажиров

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Двоих сотрудников аэропорта Домодедово задержали по подозрению в краже вещей у пассажиров. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Как отмечается в сообщении, за один день в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступили обращения от двух женщин. Первая, гражданка Королевства Бахрейн, перед входом в здание забыла в багажной тележке поясную сумку, а когда вернулась, сумки уже не было. В сумочке лежала крупная сумма денег в национальной валюте (свыше трех тысяч долларов), банковские карты и два мобильных телефона. По примерным подсчетам, ущерб составил около полумиллиона рублей.

Вторая женщина, жительница Перми, при прохождении предполетного досмотра обнаружила пропажу дорогих наручных часов.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники транспортной полиции выяснили, что сумочку забрал сборщик багажных тележек, а оставленные в лотке часы «прикарманила» уборщица. По инструкции женщина должна была отдать их в камеру забытых вещей, но она этого не сделала.

В результате похищенное было изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), проводится расследование.

19 октября на территории аэропорта Домодедово таксист сбил и протащил на капоте сотрудника полиции. Пострадавший подходил к водителю, чтобы проверить его документы.

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