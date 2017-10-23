Бывший СССР
 

Социологи рассказали об 1,6 процента поддерживающих Порошенко украинцев

Перейти в «Мою Ленту»

Подавляющее большинство украинцев не одобряет работу президента страны Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в октябре центром социальных исследований «София», передают в понедельник, 23 октября, «Украинские новости».

По данным социологов, 79 процентов в той или иной степени не одобряет работу Порошенко как главы государства. В сентябре этот показатель составлял 74,6 процента. С того же месяца уменьшилось число респондентов, которые «полностью одобряют» или «скорее одобряют» работу действующего президента Порошенко — с 21,5 процента до 13,2.

При этом вариант ответа «полностью одобряю деятельность президента» выбрали всего 1,6 процента опрошенных.

Опрос проводился с 5 по 13 октября на всей территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,2 процента.

В апреле в опросе экспертов исследовательского агентства Z&B Global граждане Украины определили основных кандидатов на пост главы государства. Первой в рейтинге оказалась лидер парламентской фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которой отдали предпочтение 12,7 процента респондентов. На втором месте — действующий президент страны Петр Порошенко, за которого высказались 11,3 процента опрошенных. Третье место участники соцопроса отдали депутату Верховной Рады Вадиму Рабиновичу (8,5 процента).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"Посилення протестних настроїв в українському суспільстві", – реліз соціологічного дослідження центру "Софія"
Большинство жителей Украины захотели видеть Тимошенко президентом страны
Тимошенко назвала Порошенко «главным Шатуном» Украины
Последние новости
Появились подробности нападения на журналистку «Эха Москвы» Фельгенгауэр
Социологи рассказали об 1,6 процента поддерживающих Порошенко украинцев
Опубликовано фото пырнувшего в шею журналистку «Эха Москвы»
Москвичи начали активно скупать массовое жилье  
Заключенный обвинил тюрьму в отказе помочь при четырехдневной эрекции
В Крыму придумали способ решить проблемы с пресной водой
Оптическая иллюзия с загадкой от «Макдоналдс» ослепила пользователей сети
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0121 октября

Михо и Майдан

Сможет ли бывший президент Грузии свергнуть Порошенко
13:11Сегодня

Соратник Януковича признался в финансировании нового Майдана в Киеве

12:54Сегодня

Соратник Яроша рассказал о подготовке штурмовиков для зачистки Донбасса

10:00Сегодня

Семенченко назвал срок свержения Порошенко

Бывший СССР00:0718 августа
Реконструкция латгальского костюма и латгальский герб

За Латгалию!

В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
23:5720 октября

На сайте Порошенко появилась петиция о депортации Саакашвили в Грузию

22:5522 октября

Порошенко пообещал добиться ввода миротворцев в Донбасс

23:4322 октября

Саакашвили потребовал ликвидировать СБУ и «барыжную гвардию»

Бывший СССР00:0116 августа

На украинском сопле

Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
04:1620 октября

Задавившей в Харькове пятерых человек «мажорке» пригрозили десятью годами тюрьмы

11:0322 октября

Мэром Тбилиси станет бывший футболист

22:1122 октября

Депутата Верховной Рады от партии Ляшко избили из-за французского бульдога

Россия
«Девушек меняют часто — клиентов у них много»
Какую любовь ищут и находят таджикские мигранты
All the best вам
Как завершался XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Тольяттинские медики заразили пациентку ВИЧ
Красноярские депутаты обсудят совет коллеги «следить за базаром»
Жительнице Омска пришлось заправить машину скорой помощи за свой счет
В Кремле рассказали об отсутствии планов на 15-летие «Норд-Оста»
«Большевистская сволочь хотела грабить и держаться у власти»
Почему советские люди беспомощны и слабовольны
Все материалы
Мир
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Шам на крови
Что скрывает павшая столица «Исламского государства»
Япония испугалась «критической угрозы» со стороны Северной Кореи
Французских родителей засудят за сына по имени Джихад
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Иссам ЗахреддинХалифат убери
Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы
Все материалы
Бывший СССР
Михо и Майдан
Сможет ли бывший президент Грузии свергнуть Порошенко
Соратник Януковича признался в финансировании нового Майдана в Киеве
Соратник Яроша рассказал о подготовке штурмовиков для зачистки Донбасса
Семенченко назвал срок свержения Порошенко
Порошенко пообещал добиться ввода миротворцев в Донбасс
Саакашвили потребовал ликвидировать СБУ и «барыжную гвардию»
Мэром Тбилиси станет бывший футболист
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампОбмазались властью
Зачем богатейшие люди мира идут в политику
Российской экономике предрекли рекордный рост
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева Блондинки в деле
Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
СМИ узнали о возможном повышении минимального трудового стажа в России
Украина назвала условия покупки газа у России
В Подмосковье завершился первый этап проекта ГЧП по теплоснабжению
Минтруд опроверг возможность повышения минимального трудового стажа
Все материалы
Силовые структуры
Новый пират
Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Векселя исчезают в полдень
В Москве расследуют бесследное исчезновение ценных бумаг на 40 миллионов рублей
Полицейский вынес детей из горящего дома в Свердловской области
Задержано руководство петербургского отделения Российского союза молодежи
Программист Левашов заочно арестован
Король Сильвестр
Новгородский тракторист стал властелином преступной Москвы
Все материалы
Наука и техника
Американский беспилотник RQ-4A Global HawkСамим страшно
Почему США не боятся отсталого российского оружия
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
«Сопротивление приняло форму джихада»
Зачем Россия захватила Кавказ и продолжает его кормить
В России испытают замену «Сатаны»
ВВС США выделили SpaceX деньги на замену РД-180
Раскрыта главная причина смерти миллионов человек
Назван способ распознать женскую ложь
Все материалы
Спорт
Кшиштоф Володарчик и Мурат Гассиев Печень по-осетински
Польский чемпион не выдержал напора железного россиянина
WADA начало расследование о масштабной системе допинга в Китае
Назван лучший молодой футболист мира
Судья споткнулся об игрока и дал ему желтую карточку
Неймара закидали бутылками
В Египте исламисты убили футболиста
Железный осетин
Выстоит ли российский чемпион под градом ударов сурового поляка
Все материалы
Культура
«Попробовал экстази — и понял, что такое секс»
Молочные оргии, голые девушки и беспробудный кайф Владимира Епифанцева
Если не мы, то кот
Кино недели: от «Геошторма» до «Двуличного любовника»
Матильда Кшесинская«Это был первый грех на моей совести»
Матильда Кшесинская о романе с Николаем II и другими членами императорской семьи
Автор «Лжи "Матильды"» избил резиновую куклу Учителя за отказ идти на дебаты
Романа Полански обвинили в совращении 10-летней девочки
Режиссер хвастался знакомством с Дауни-младшим и приставал к женщинам
Умер один из создателей AC/DC Джордж Янг
Все материалы
Интернет и СМИ
«Вам надо к Петросяну»
Разоблачение украинских экспертов превратило шоу с ними в комедийный ад
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
Для лиц старше 18
Обнаженные модели и протест проституток идут на пользу выборам
Полуторагодовалый малыш повторил фото своего сексуального дяди и покорил соцсети
Оптическая иллюзия с загадкой от «Макдоналдс» ослепила пользователей сети
Фото скучающей Мэй на саммите ЕС стало мемом в соцсетях
Отдыхающие на теплом асфальте саратовские рабочие рассмешили соцсети
Все материалы
Ценности
«Забивать других дано просто от бога»
Татуировка помогает девушке победить редкую болезнь
Бузова вышла на подиум MBFW в прозрачном платье
Новый Audi с лазерным сканером научился самостоятельно заезжать в гараж
Россияне захотели купить свитер «танцующего миллионера»
Женщин предложили помечать
«Голая» помада Ники Минаж сделала американок похожими на кукол
Илон Маск подарил пятитысячному покупателю «скучной кепки» еще одну такую же
Все материалы
Путешествия
Краденые консервы и секс под мостом
Россиянин путешествовал на товарном поезде с американскими бомжами
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Все материалы
Из жизни
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Доброе утро, Вьетнам!
Еще одна азиатская страна сошла с ума по караоке
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Испугавшийся крушения самолета британец наспех сделал предложение своей девушке
Депортированный из Швеции россиянин попытался вернуться ради кота
В американском ресторане сняли на видео «призрака»
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Все материалы
Дайте грязи: конкуренты вседорожному хэтчу Kia Rio X-Line
Renault Sandero Stepway, Lada Vesta SW Cross и другие приподнятые бюджетники
Как через Instagram продают машины за миллионы
Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Семиместность не порок
Как из пятиместной Mazda CX-5 получился семиместный кроссовер CX-9
Тест: зачем машине эта штуковина?
Попробуйте угадать, зачем инженеры это придумали
Mazda начала строить моторный завод во Владивостоке
Взломщик iPhone придумал видеорегистратор с музыкой и навигатором
В программу краш-тестов в США включили удар пассажирской стороной
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы