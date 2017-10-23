Социологи рассказали об 1,6 процента поддерживающих Порошенко украинцев

Подавляющее большинство украинцев не одобряет работу президента страны Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в октябре центром социальных исследований «София», передают в понедельник, 23 октября, «Украинские новости».

По данным социологов, 79 процентов в той или иной степени не одобряет работу Порошенко как главы государства. В сентябре этот показатель составлял 74,6 процента. С того же месяца уменьшилось число респондентов, которые «полностью одобряют» или «скорее одобряют» работу действующего президента Порошенко — с 21,5 процента до 13,2.

При этом вариант ответа «полностью одобряю деятельность президента» выбрали всего 1,6 процента опрошенных.

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Опрос проводился с 5 по 13 октября на всей территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,2 процента.

В апреле в опросе экспертов исследовательского агентства Z&B Global граждане Украины определили основных кандидатов на пост главы государства. Первой в рейтинге оказалась лидер парламентской фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которой отдали предпочтение 12,7 процента респондентов. На втором месте — действующий президент страны Петр Порошенко, за которого высказались 11,3 процента опрошенных. Третье место участники соцопроса отдали депутату Верховной Рады Вадиму Рабиновичу (8,5 процента).