В Кремле рассказали об отсутствии планов на 15-летие «Норд-Оста»

В графике президента России Владимира Путина нет мероприятий, посвященных 15-летию террористического акта на Дубровке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 23 октября, передает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель Кремля также напомнил, что 3 сентября в России отмечается День памяти жертв террористов. «Это день, когда мы вспоминаем и чтим память тех, кто трагически погиб в результате этого бесчеловечного акта терроризма», — сказал Песков.

23 октября 2002 года группа из сорока вооруженных боевиков захватила заложников в московском Доме культуры на Дубровке. Они заминировали зал и больше двух суток удерживали 916 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост», а также работников ДК. Террористы потребовали вывода российских войск из Чечни.

Через три дня люди были освобождены в результате спецоперации, а боевики уничтожены. Жертвами теракта стали 130 человек, в том числе 10 детей. 125 погибли при штурме, пятерых убили террористы.