Аргентинец в Испании инсценировал свое похищение и потребовал выкуп у родных

Испанские полицейские задержали 48-летнего аргентинца, который инсценировал собственное похищение ради получения денег от своей семьи. Об этом сообщает The Local.

Мужчина направил родственникам сообщение, в котором написал, что захвачен неизвестными, требующими выкуп. Для убедительности мошенник снабдил послание поддельными фотографиями, на которых он был изображен якобы со следами побоев на лице.

Семья «похищенного» сделала несколько переводов за его «освобождение», а заодно направила заявление в полицию. Стражи порядка установили, что получатель денег и предполагаемая жертва — одно и тоже лицо. Это стало очевидно после того, как аргентинец пришел в банк, чтобы получить очередной денежный перевод.

При этом подозреваемый продолжал писать родным сообщения. в которых утверждал, что «испытывает сильные страдания». Полицейские задержали вымогателя. При нем было обнаружено 1285 евро наличными, а также несколько квитанций на получение денежных переводов, сделанных ранее родными злоумышленника.