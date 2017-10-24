Британка оказалась единственной пассажиркой рейса на Крит

Жительница Глазго Кэрон Грив оказалась единственной пассажиркой рейса компании-лоукостера Jet2 на Крит. Об этом сообщает Daily Mail.

57-летняя британская писательница и автор кулинарных книг купила билет за 57 фунтов стерлингов (около 3500 рублей), но в результате провела четырехчасовой полет как VIP-пассажир. На борту 189-местного лайнера она была единственной пассажиркой. Командир корабля по громкой связи рассказывал ей о странах, над которыми пролетал лайнер. Кэрон особо отметила, что пилот обращался к ней по имени, а также что ей не пришлось платить за обед на борту.

«Я даже не ждала багаж в аэропорту — мне просто передали его у трапа. Забавно, что обратно этот же самолет полетел заполненным — все 189 мест», — рассказала Грив журналистам.

Представители авиакомпании отметили, что рады возможности предоставить пассажирке VIP-сервис и подчеркнули, что рейс был последним в сезоне. На таких рейсах, как указала пресс-служба Jet2, часто случается минимальная заполняемость.

Jet2 — британская авиакомпания-лоукостер. Совершает полеты в 14 стран мира из 10 аэропортов Великобритании. Штаб-квартира находится в городе Йидон.