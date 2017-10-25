Акция «Большой этнографический диктант» пройдет по всей России и в странах СНГ

Акция «Большой этнографический диктант» пройдет 3 ноября во всех регионах России, а также во всех странах СНГ за исключением Украины. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Мероприятие начнется в 10:00 по мск.

Баринов отметил, что помимо России в акции примут участие Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия. «Этот перечень еще не закрыт, к нам продолжают поступать заявки на открытие новых площадок, на днях пришли обращения из Франции и Бельгии», — добавил он.

По его словам, мероприятие пройдет на 1,6 тысяч площадок — это в два раза больше, чем годом ранее. Их адреса можно узнать на сайте акции. Также можно пройти онлайн-тестирование. Оно начнется в тот же день и в то же время и продолжится до конца следующего дня.

Участникам диктанта предстоит ответить на 30 вопросов. 20 из них будут одинаковыми для всех государств, еще 10 составлены с учетом региональной специфики. Желающие проверить свои знания могут пройти тестовое задание. Итоги акции будут известны 12 декабря, в День Конституции России.