Боевики ИГ уничтожили склад боеприпасов сирийской армии с помощью беспилотника

Боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) уничтожили склад боеприпасов сирийской правительственной армии с помощью беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

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Атака произошла в Дейр-эз-Зоре. Отмечается, что боеприпасы хранились под открытым небом на территории стадиона. Террористы вооружили дрон несколькими снарядами, и беспилотник провел успешное бомбометание, вызвавшее пожар и последующие взрывы.

24 октября сообщалось, что военные САР при поддержке российских ВКС захватили крупнейший склад вооружения и бронетехники ИГ в городе Меядин. Представители сирийского командования уточнили, что большая часть арсенала боевиков состоит из новейшего оружия, принятого на вооружение странами НАТО. Военным потребуется не менее шести дней на то, чтобы вывезти эти трофеи.