Уральский депутат собрался и извинился за слова о мужчинах-лентяях

Депутат думы Березовского городского округа, расположенного в Свердловской области, Андрей Брусницин извинился за то, что назвал мужчин с доходом меньше 30 тысяч рублей лентяями. Об этом заявил председатель думы Евгений Говоруха. Его слова приводит РИА Новости в среду, 25 октября.

«Он извинился сразу. Ему не дали договорить, поднялся шум и он не закончил речь. Дело в том, что мы обсуждали вопрос социально-острый. Возникли споры. Волна эмоциональная накрыла. Но он тут же собрался и извинился», — сказал Говоруха.

Ранее в среду «ФедералПресс» сообщил, что Андрей Брусницин («Справедливая Россия») негативно оценил работоспособность мужчин с определенным уровнем дохода. «Если мужчина получает меньше 30 тысяч рублей, это не мужчина, это лентяй», — сказал он на заседании городской думы, где обсуждалось повышение тарифа на отопление.

В 2016 году Брусницин заработал два миллиона 405 тысяч рублей, пишет агентство.

По данным министерства экономики Свердловской области, среднемесячная заработная плата в регионе по итогам первого квартала текущего года составила 33 тысячи рублей. Зарплата для работников средних и крупных предприятий региона — 36,3 тысячи рублей.

В начале июля депутаты Красноярского края повысили себе зарплаты со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Это вызвало широкий общественный резонанс. Члены закса от фракции ЛДПР позже заявили, что проголосовали за законопроект по ошибке. 19 июля народные избранники единогласно поддержали отмену документа.