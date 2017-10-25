Друзья московского оппозиционера рассказали о настоящей причине его смерти

Активист движения «Солидарность» Алексей Строганов умер не из-за удара железной трубой по голове, а в результате падения с балкона. Об этом «Дождю» рассказали два друга оппозиционера.

Один из его приятелей, Дмитрий Белолипецкий, сообщил, что это произошло в ночь на 14 августа. Тогда Строганов, который занимался ремонтом кухонь, отмечал День строителя со своими коллегами. После того, как он выпил и начал вести себя агрессивно, его заперли в одной из комнат. Позднее один из участников празднования нашел активиста лежащим на земле возле подъезда. В тот момент он был еще жив и стонал. Его госпитализировали в московскую городскую больницу №20, где он впал в кому. Он скончался 17 октября.

По словам Белолипецкого, сотрудники ОВД района Северное Медведково не стали передавать дело следователям из-за отсутствия состава преступления — оперативники не обнаружили на месте инцидента следов драки, а показания свидетелей не противоречили друг другу.

«Информацию о том, что его якобы ударили по голове, я узнал от журналистки. Потом мне перезвонил брат и рассказал, что об этом сообщили на "Эхо Москвы"», — добавил собеседник телеканала.

Другой друг оппозиционера Дмитрий Заводов сказал, что Строганов выпал из окна за несколько дней до 14 августа. По его словам, в день инцидента член «Солидарности» находился со своими знакомыми в коммунальной квартире, расположенной на втором этаже.

«Дождю» не удалось получить комментарий представителей ОВД и столичного главка МВД.

Ранее в среду, 25 октября, один из лидеров «Солидарности» Илья Яшин сообщил о смерти Строганова. Он утверждал, что активист впал в кому после того, как на него напали и ударили железной трубой по голове. Яшин писал, что вместе с другими муниципальными депутатами будет добиваться возбуждения дела по факту гибели оппозиционера.