Экономика
 

Сервис Robomed разместит собственную криптовалюту

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Сервис Robomed, ориентированный на использование технологий блокчейн, решил привлечь в свой проект новых инвесторов путем размещения собственной криптовалюты — токенов в рамках так называемого ICO. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

ICO (первичное размещение криптовалюты) — один из самых популярных на сегодняшний день способов привлечения средств в новые проекты: и компания-эмитент, и инвесторы экономят на дорогостоящих процедурах регистрации и выпуска классических ценных бумаг (акций и облигаций). Кроме того, транзакционные издержки при расчетах в криптовалютах минимальны.

Гендиректор Robomed Филипп Миронович уточнил, что размещение должно начаться 25 октября, при этом в рамках предварительного опроса (presale) порядка двух тысяч инвесторов выразили желание купить токены компании. Всего в ходе ICO планируется привлечь порядка 30 млн долларов.

При этом, как стало известно «Ленте.ру», часть токенов уже выкуплена в ходе предварительного закрытого инвестиционного раунда. Одним из инвесторов проекта стал Юрий Крестинский — директор Центра экономики и управления в здравоохранении бизнес-школы «Сколково», владелец ГК «Бионика». «У коллег из Robomed есть опыт построения крайне успешного проекта в негосударственной медицине с точки зрения загрузки клиник, с точки зрения методов контроля качества медицинской помощи, — рассказал он. — Они внедрили международные стандарты и информационно-управленческую систему, которая позволяет в режиме онлайн сравнивать действие конкретного врача с принятыми международными стандартами и лучшими практиками. Более того, коллеги пошли еще дальше, они предлагают это решение реализовывать не только в России, но и за рубежом». Крестинский добавил, что такой подход «имеет право не только на существование, но и на успех». Он уточнил, что речь не идет ни о контрольном, ни даже о блокирующем пакете в проекте. По его словам, вложение в криптовалюту Robomed — портфельная инвестиция в проект, который может «быть системообразующим на рынке негосударственного здравоохранения как в России, так и в других странах».

Robomed Network — проект, занимающийся разработкой системы для заключения и поддержки смарт-контрактов между медицинскими клиниками и их пациентами. Информационная система Robomed, разработанная на основе технологии блокчейн, объединяет провайдеров медицинских услуг и пациентов. Смарт-контракты представляют собой протоколы, предназначенные для проверки или обеспечения выполнения договоров. Система Robomed хранит все данные о пациенте в электронной карте, позволяет отслеживать динамику изменений и осуществлять полный цикл ведения пациента. Систему можно использовать вне зависимости от территориального распределения клиник, вводимые данные сводятся в единую базу.

На основании собранного врачом анамнеза Robomed формирует инструкции по диагностике заболевания. После диагностики врач устанавливает диагноз, а система выдает рекомендации по лечению. При этом врач получает обязательные рекомендации по лечению пациента и те, которые он может корректировать на свое усмотрение.

Подобная схема является абсолютно новой на рынке медицинских услуг. Robomed позволяет получить качественную медицинскую помощь даже в регионах, где нет хороших врачей. Это особенно актуально для дальних регионов России, стран СНГ, развивающихся стран Азии, Океании, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Емкость медицинского рынка этих регионов оценивается финансовыми аналитиками в 800 миллиардов долларов.

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