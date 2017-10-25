Раскрыт секрет женского сексуального удовлетворения

Ученые Лувенского католического университета в Бельгии выяснили, что форма губ, глаз и ушей в большей степени определяют сексуальную самооценку женщин, чем стройная фигура. Обладание привлекательными чертами лица, таким образом, увеличивает удовлетворение женщин в ходе полового акта. О научной работе кратко рассказывает издание Daily Mail.

В исследовании приняли участие 1138 женщин в возрасте от 18 до 80 лет. У одной группы добровольцев измеряли индекс массы тела (ИМТ) — соотношение веса и роста, по которому можно определить степень ожирения. Испытуемые заполняли опросник, где они по пятибалльной шкале оценили 19 показателей, характеризующих физическую привлекательность, и указали средний уровень полового возбуждения и сексуальной активности, а также степень получаемого сексуального удовольствия и удовлетворения. У другой группы вместо показателей физической привлекательности оценивалась форма отдельных частей их тела.

65 процентов испытуемых имели нормальный вес, 20 процентов — избыточный, 5 процентов — недостаточный, а остальные страдали ожирением. Хотя правильные пропорции тела в меньшей степени определяли сексуальное удовлетворение женщин, чем форма отдельных черт лица, увеличение массы тела снижало его.

Среди других факторов, усиливающих самооценку участниц, оказалась частая мастурбация. С другой стороны, возраст, уровень счастья в отношениях и сексуальное удовлетворение партнера не влияло на уверенность женщин в постели.