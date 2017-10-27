Названы самые дорогие российские художники

Российское издание Forbes назвало самых дорогих российских современных художников. Список опубликован в пятницу, 27 октября.

Рейтинг составлен на основе продаж ярмарки современного искусства Cosmoscow-2017 и аукционов, прошедших за последние два года.

Лидером списка оказался Валерий Кошляков, объем продаж произведений которого составил 147 тысяч евро. На втором месте — Владимир Потапов, заработавший 117 тысяч евро. Завершает тройку художник Виталий Пушницкий (100 тысяч евро).

Материалы по теме Наше все Куда и за сколько продали самые ценные картины русских художников

В рейтинг также попали Семен Мотолянец, Анна Желудь, Кирилл Челушкин, Айдан Салахова, Владимир Дубосарский, Сергей Братков, Алексей Каллима, Ольга Чернышева, Артем Филатов, Ростан Тавасиев, Павел Пепперштейн, Константин Латышев, Даша Кудинова, Григорий Орехов, Влад Юрашко, Евгения Ножкина и Вадим Фишкин.

«Цены на работы многих современных российских художников, обладающих широкой известностью, ниже общемировых. Объем продаж Cosmoscow отражает готовность отечественных коллекционеров изменить эту ситуацию», — считает основатель ярмарки Маргарита Пушкина.