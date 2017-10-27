Интернет и СМИ
 

Опубликован список самых ненавистных вещей для женщин и мужчин

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Создатели приложения для знакомств Hater провели исследование, в рамках которого выяснили, что ненавидят больше всего мужчины и женщины разных возрастов. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает BuzzFeed.

В Hater выяснили, что мужчины в возрасте 50 лет испытывают ненависть к злоупотребляющим макияжем женщинам, 40-летних раздражает одежда с леопардовыми принтами, 30-летних — «собачий» фильтр в приложении Snapchat, 20-летних — временные татуировки, сделанные хной, подростков — водолазки.

В то же время оказалось, что 50-летние женщины ненавидят популярные среди молодежи штаны-джоггеры, в 40 лет их бесят узкие галстуки, в 30 — мода на музыкальные фестивали, в 20 — шляпы Fedora с узкими полями. «Тут многие люди, возможно согласятся с 20-летними девушками», — отметили журналисты BuzzFeed.

В свою очередь,по информации Hater, девочки-подростки нетерпимо относятся к спортивной обуви марки New Balance.

Ранее в октябре в сети собрали самые глупые привычки взрослых людей. В топике, получившем название «Повадки людей, которые кричат "я необразованный!"», оказалась одежда с ироничными надписями и зарядка мобильных в микроволновке.

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