Электромобили Nissan запоют ради пешеходов

Nissan

Японская автомобильная компания Nissan продемонстрировала на Токийском международном автосалоне звуковую систему Canto, разработанную специально для электромобилей. Видеопрезентация опубликована на официальном канале марки в YouTube.

При скорости более 20 километров в час Canto («Я пою» на латыни) начинает издавать мелодичный звук, призванный предупреждать пешеходов о приближении транспортного средства. Тональность и высота звука изменяются по мере увеличения скорости. Электрический двигатель практически бесшумен, что может создать опасность для других участников дорожного движения. При помощи системы Canto инженеры Nissan надеются решить эту проблему.