Литовское издательство отказалось от автора книги о холокосте

Крупнейшее литовское издательство Alma littera решило разорвать сотрудничество с автором книги «Наши» Рутой Ванагайте, сообщает онлайн-издание Delfi. Все ее книги, включая вышедшую недавно «Курицу с головой салаки», будут изъяты из продажи в торговых точках и электронных магазинах.

Глава Alma littera Дангуоле Вилюнене пояснил, что недавние высказывания этого автора «неприемлемы и идут в разрез с ценностями издательства».

О прекращении работы с Ванагайте также объявила литовская торговая сеть Maxima.

Недовольство издателя вызвали высказывания Ванагайте об одном из лидеров литовского партизанского движения Адольфасе Раманаускас-Ванагасе. По ее словам, в 1940-е годы он сотрудничал с КГБ и мог быть причастен к убийствам евреев. Сама Ванагайте заявила Delfi, что в Литве и Израиле боятся обсуждать тему холокоста и стараются обходить ее. Кроме того, по словам писательницы, книга «Наши» вызвала негативную реакцию многих ее друзей и родственников.

Книга «Наши», рассказывающая об участии литовцев в массовом уничтожении евреев во время Второй мировой войны, вышла в январе 2016 года и стала бестселлером. Произведение вызвало негативную реакцию властей.