Мир
 

Канадец избивал дочь за отказ носить хиджаб

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Жителю канадского города Гатино предъявили обвинение в том, что он в течение года избивал собственную дочь за отказ носить хиджаб. Об этом сообщает CTV News.

Известно, что 35-летний мужчина нападал на дочь с оружием, а также угрожал ей смертью.

Полицейские называют эпизоды дела «насилием на почве чести» (по аналогии с убийством чести).

23 октября сообщалось, что житель египетского города Эль-Гиза убил свою пятилетнюю дочь после того, как она не смогла выполнить домашнее задание, которое ей дали в детском саду. Ребенок с синяками по всему телу был доставлен в госпиталь, а врачи сообщили о случившемся в полицию. Было выяснено, что отец избил девочку пластиковой трубой после того, как узнал, что она не справилась с домашним заданием. Соседи семьи заявили, что слышали крики ребенка, но не смогли ее защитить.

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