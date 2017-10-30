Китаец попытался вывезти из России четыре килограмма золота под стельками

Четыре слитка общей массой 3,6 килограмма и стоимостью почти девять миллионов рублей гражданин Китая спрятал под стельками в вырезанных углублениях подошвы обуви, сообщает сайт Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Контрабанду обнаружили у молодого человека 1981 года рождения в комнате личного досмотра Благовещенского таможенного поста при попытке пересечь российско-китайскую границу.

Отделением дознания Благовещенской таможни возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК («Контрабанда»).

В начале сентября другой гражданин КНР пытался вывезти через Благовещенск под обувными стельками около двух килограммов золота стоимостью 4 миллиона 866 тысяч рублей.