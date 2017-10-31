Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор определился с карьерой полугодовалого сына — он хочет отдать Конора Джека-младшего в спорт, пишет The Irish Mirror.

«Спорт — это лучшее, что вы можете делать. Я уже начал тренировать его. Он уже прыгает с опережением графика и умеет держать равновесие на ногах. У меня есть небольшой трюк, который позволяет ему делать приседания», — сказал ирландец. По словам Макгрегора, он воспитает «особенного парня», который добьется больших успехов.

Макгрегор, которому 29 лет, впервые стал отцом 6 мая 2017 года. Сразу после появления ребенка на свет боец создал ему аккаунт в Instagram.

Ирландский спортсмен — чемпион мира UFC в легком весе. В его арсенале 24 боя и 21 победа. В августе он провел поединок по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером и проиграл ему техническим нокаутом.