«Оправданного богами» за изнасилование четырехлетней девочки ганца арестовали

В Гане арестовали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в надругательстве над четырехлетней соседкой, передает Ghana Crusader.

Девочка была изнасилована 20 октября этого года. Узнав о произошедшем, мать ребенка пошла к старейшине деревни, требуя наказать злоумышленника.

Однако тот ответил, что подозреваемый невиновен, потому что «ему об этом сказали местные боги». Случившееся вызвало широкий общественный резонанс. В частности, в соцсетях запустили акцию с хештегом #JusticeForHer («Справедливость для нее»).

Отмечается также, что люди собрали более четырех тысяч долларов на операцию для девочки. По словам матери, после случившегося она не могла нормально стоять и ходить.

Семья ребенка покинула деревню.

