Герцогиню Кейт уличили в ношении треников за 250 евро

Герцогиню Кембриджскую Кейт заметили в дизайнерских тренировочных штанах за 220 фунтов стерлингов (250 евро). Об этом в среду, 1 ноября, сообщает The Telegraph.

Герцогиня надела брюки для игры в теннис с детьми в Национальном теннисном центре в Лондоне. Это дизайнерские спортивные штаны Tuxedo Track Pant бренда Monreal London. По информации издания, поклонники Кейт обратили внимание на высокую цену штанов, задав вопрос «Зачем тратить более 30 фунтов на комплект одежды для тренажерного зала?».

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Цена модели в интернет-магазине Monreal London в настоящее время 185 фунтов стерлингов (210 евро).

Марка Monreal London основана в 2013 году бывшей теннисисткой Стефани Гроссе. Одним из первых клиентов и главных поклонников бренда стала Виктория Бекхэм. Одежда компании предназначена для женщин, которые занимаются спортом, а также любительниц спортивной одежды вне зала. Логотипом марки является зигзаг в форме буквы «М».