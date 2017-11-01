Ювелир Стивен Вебстер рассказал о «фазаньих и акульих» украшениях

Британский ювелир Стивен Вебстер приехал в Москву, чтобы представить публике новые вечерние украшения high jewellery своего бренда Stephen Webster, передает корреспондент «Ленты.ру».

Среди новинок — колье, серьги, кольца и браслеты в линиях-бестселлерах Magnipheasant и Jewels Verne, а также новые изделия в совместной линии с британской художницей Трейси Эмин под названием I Promise to Love You.

«В моей коллекции есть браслеты, которые я делал, вспоминая о челюстях акул, которых видел в фильмах, — рассказал ювелир. — Или кольца с клешнями крабов. Это все навеяно романом Жюля Верна о капитане Немо. Есть драгоценности, которые похожи на фазанье оперение. Есть какие-то космические вещи. Но в целом я предпочитаю абстрактные изделия фигуративным».

Ювелир рассказал, что использует в своих коллекциях разные камни, в том числе ланкийские сапфиры, африканские изумруды и жемчуг южных морей.

Фото: Stephen Webster 1 /3

Стивен Вебстер — британский ювелир и дизайнер украшений. В 1977 году основал ювелирный бренд Stephen Webster.

Трэйси Эмин — английская художница турецко-цыганского происхождения, одна из наиболее известных представительниц группы Young British Artists («Молодые британские художники»). Прославилась инсталляцией My Bed («Моя кровать», 1999): кроватью в окружении грязного белья и использованных презервативов.