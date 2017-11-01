Глава Подмосковья посетил Всемирный русский народный собор

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает Всемирный русский народный собор играет важную роль в сохранении единства российского народа. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 1 ноября.

В храме Христа Спасителя открылся Всемирный русский народный собор по теме: «Россия в XXI веке: исторический опыт перспективы развития». В нем принимают участие политические и общественные деятели, в том числе глава Подмосковья.

«Для меня большая честь получить приглашение патриарха и участвовать во Всемирном соборе. Всегда здесь собираются очень знаковые люди нашей страны, которые исповедуют разные религии, но вместе с тем являются патриотами нашей страны. И мы говорим об очень важных ценностях, которые очень важны для нашего огромного государства, поэтому очень приятно быть здесь сегодня», — сказал Воробьев.

Он отметил, что идеи патриарха Московского и всея Руси Кирилла имеют «принципиальное и важное значение для единства страны, для общего понимания, общего движения нашей нации вперед».

23 августа Андрей Воробьев совместно с Митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием провел III заседание Попечительского совета благотворительного Фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, находящихся на территории региона.

11 августа губернатор осмотрел строящийся Никольский храм в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске. Сооружение представляет собой двухуровневый собор общей вместимостью до 1,5 тысяч человек.