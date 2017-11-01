В Нефтеюганске сбежавший от хозяина пес несколько часов охранял мертвого хаски

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа обратилась к землякам с просьбой помочь собаке, обнаруженной на автомобильной дороге рядом с мертвым хаски. Сообщение опубликовано в паблике «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» «ВКонтакте».

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«На трассе Нефтеюганск — Пыть-Ях в районе "Светланы" (кафе — прим. «Ленты.ру») лежит и дрожит отличный пес, на мертвой собаке. Он в ошейнике, ухоженный, скорее всего, убежал. Картина ужасная!» — написала женщина. Она добавила, что холод грозит собаке пневмонией, идущие рядом ремонтные работы также угрожают безопасности пса.

Пользователи предположили, что хаски сбила машина, в результате чего собака погибла. Черный пес породы кане-корсо остался рядом. В комментарии пришел его хозяин, он пояснил, что кане-корсо потерялся, убежав из автокемпинга.

Как позднее написала одна из горожанок, мертвого хаски забрали и похоронили ветеринары. Владельца погибшей собаки обнаружить не удалось.