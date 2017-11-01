Озеро во Владимирской области провалилось под землю вместе с рыбой

Лесное озеро Саканцы глубиной 20 метров ушло под землю в Вязниковском районе Владимирской области. Об этом «Интерфаксу» сообщил начальник отдела водных ресурсов областной администрации Иван Шапошников.

Он пояснил, что вода ушла под землю из-за пустот, возникших от размывания грунта.

«Причина в общем-то банальная – образование карстовой воронки. Это происходит по всему миру, в местах, где есть карстовые образования. Произошел какой-то очередной обвал карста, и в этот провал и ушло озеро», — сказал представитель областных властей в беседе с РИА Новости.

По словам Шапошникова, возможно, озеро восстановится, но пока невозможно точно сказать, что будет с водоемом дальше. Озеро располагалось недалеко от Пивоваровского провала, аналогично образовавшемся в 1959 году, добавил чиновник.