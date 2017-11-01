В сети подивились огромному червю и гигантской груди на онлайн-аукционе

Пользователи сети обратили внимание на Instagram-аккаунт ebaybae, администрация которого находит и выкладывает скриншоты самых странных лотов, обнаруженных на крупнейшем онлайн-аукционе eBay. «Найдено на eBay», — говорится в описание профиля, на который уже успело подписаться более 17 тысяч человек.

A post shared by @ebaybae on Jul 30, 2017 at 9:20am PDT

Среди публикаций можно обнаружить огромного мармеладного червя, детские валенки с вышитым Донателло из «Черепашек-ниндзя», втулку из-под туалетной бумаги, домашний телефон, украшенный розовыми кристаллами Swarovski и гигантскую накладную грудь 16 размера, «Обалдеть, мне нужно будет попросить соседа помочь затащить эти буфера в прихожую», — отметил один из потенциальных покупателей.

A post shared by @ebaybae on Aug 21, 2017 at 9:28am PDT

A post shared by @ebaybae on Oct 28, 2017 at 10:12am PDT

В комментариях под постами ebaybae пользователи делятся на два враждующих лагеря: одним нравится тот или иной товар, другим — нет. Тем не менее все подписчики аккаунта сходятся во мнении, что подборка состоит из самых странных вещей, которые им приходилось видеть в своей жизни.

