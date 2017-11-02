Эксперты пересчитали предлагающих iPhone X мошенников

Специалисты компании Group-IB обнаружили более 500 мошеннических сайтов, торгующих iPhone X. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

Эксперты предупреждают, что мошенники действуют по различным схемам и жертва может не только лишиться денег, но и заразиться различными вирусами. В частности, преступники заманивают потенциального покупателя низкой ценой, которая может быть до 30 процентов ниже рыночной, требуют полную предоплату, после чего исчезают, уточняет Rambler News Service (RNS).

— Тот самый Мартин (@martin_camera) 02 ноября 2017, 14:36

По оценке специалистов в области кибербезопасности, доход от каждого подобного сайта может достигать 68 тысяч долларов, а всего преступники могут выманить на волне ажиотажа вокруг поступающей в продажу 3 ноября новинки до 34 миллионов долларов.

Эксперты рекомендуют приобретать iPhone X только у официальных дилеров, но и в этом случае «пробивать» сайт через бесплатные Whois сервисы, а также не доверять якобы выгодным предложениям, не вносить предоплату на карту или электронный кошелек продавцов и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах.

Продажи iPhone X в России официально стартуют утром 3 ноября. Очередь у флагманского магазина re:Store на Тверской начала собираться еще 30 октября.

27 октября стартовал предзаказ на iPhone X. Возможность оформить заказ открылась в 10:10 по московскому времени 27 октября (хотя была запланирована на 10:01). В 10:13 для всех моделей появился статус «отправка: 2-3 недели», к 10:20 — «отправка: 4-5 недель».

Минимальная цена в России за iPhone X с 64 гигабайтами памяти составляет 79 990 рублей.