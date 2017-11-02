В Москве дагестанец разбил голову другу при отработке приемов борьбы в «Пятерочке»

Полиция Москвы задержала выходца из Дагестана, который случайно травмировал знакомого, отрабатывая борцовские приемы. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в силовых структурах.

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Как сказал собеседник издания, двое молодых людей занимались этим в служебном помещении магазина «Пятерочка». «В какой-то момент 22-летний уроженец Дагестана приподнял своего ровесника по имени Арсен и перебросил через себя. Арсен неудачно приземлился и получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, переломы теменной и височной костей», — уточнил он.

Пострадавшего доставили в больницу, второго дагестанца задержали, против него завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Источник уточнил, что меру пресечения подозреваемому не избирали.

В августе в Омске задержали любителя борьбы, которого заподозрили в краже драгоценностей во время демонстрации приемов. В частности, омич, как полагает следствие, показывая знакомому захват, незаметно расстегнул на нем золотую цепочку и снял ее.