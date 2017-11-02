Трамп рекомендовал Джерома Пауэлла на должность главы ФРС

Президент США Дональд Трамп выбрал новым главой Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Теперь его кандидатуру должен одобрить Конгресс, передает «Интерфакс».

«Джером Пауэлл обладает мудростью и лидерскими качествами, чтобы контролировать экономику», — заявил Трамп.

Пауэлл должен сменить Джанет Йеллен, занимающую должность главы американского финансового регулятора с августа 2014 года. В сообщении для прессы, распространенном ФРС, Йеллен выразила уверенность в профессионализме своего возможного преемника.

До выбора его кандидатуры президентом Пауэлл регулировал работу финансовых рынков в качестве одного из управляющих ФРС. Был назначен членом Совета ФРС при предыдущем президенте Бараке Обаме в 2012 году.

В июне глава ФРС заявила, что экономическая система США более устойчивая, чем перед кризисом 2008 года. По словам Йеллен, нынешнее поколение американцев может не опасаться нового краха.

