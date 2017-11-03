Спустя год в Петербурге заасфальтировали «отремонтированную» в фотошопе дорогу

Петербургские рабочие по-настоящему отремонтировали дорогу в Приморском районе, которую чиновники ранее «починили» в фоторедакторе. Снимки по-настоящему заасфальтированной проезжей части размещены в паблике «Лахта Онлайн».

Некоторые участники группы отметили, что теперь дорога, которую не могли отремонтировать несколько лет, выглядит хорошо. Другие сомневаются, что новое покрытие качественное и послужит долго.

В начале ноября 2016 года на портале «Наш Санкт-Петербург» администрация Приморского района отчиталась о результатах своей работы. В частности, была опубликована фотография благоустроенной улицы с якобы отремонтированной дорогой. Вскоре пользователи уличили чиновников в подделке изображения, а спустя пару недель губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что ответственный за отфотошопленное изображение госслужащий уволен.

Ранее в сентябре прошлого года Полтавченко отчитал главу городского комитета по благоустройству Владимира Рублевского за использование в отчете архивных советских фотографий.