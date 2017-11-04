Чешский студент получил срок за одобрение убийства российского посла в Турции

Студент из Чехии Филип Цаха (Filip Caha) приговорен к заключению сроком на 7 месяцев с условной отсрочкой на 15 месяцев за одобрение убийства российского посла в Турции Андрея Карлова и теракта на ярмарке в Берлине в 2016 году. Об этом сообщает Denik.

Цаха публично заявил, что убийца Карлова мог бы выстрелить в него еще несколько раз. Также студент говорил однокурсникам, что одобряет идеологию запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», а количеств жертв теракта на рождественской ярмарке в Берлине было недостаточно большим.

Изначально 20-летнему Цахе грозило до трех лет тюремного заключения, но чешский суд назначил более мягкое наказание.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре выстрелом в спину 19 декабря 2016 года. Дипломата застрелил бывший полицейский Мевлют Алтынташ, которого турецкие силовики ликвидировали на месте. Карлову было присвоено звание Героя России посмертно.

В тот же день в Берлине произошел теракт, при котором погибли 12 человек и 48 человек были госпитализированы. Тогда террорист из Туниса Анис Амри угнал грузовик и сбил посетителей рождественской ярмарки. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство». Исполнитель был ликвидирован позже в Милане.