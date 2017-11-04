Жительница Дагестана пожаловалась на изнасилования девятью односельчанами

Жительница дагестанского села Новочуртах Асият Саидова потребовала наказать девятерых односельчан, систематически насиловавших ее в течение шести месяцев и доведших до попытки суицида. Об этом сообщает портал «Кавказ.Реалии».

По словам Саидовой, преступления совершались в период с февраля по август 2017 года. Мужчины опаивали ее алкоголем и пичкали психотропными средствами и говорили, что она отвечает за своего мужа, сотрудника местной полиции. В чем именно тот провинился, не уточнялось. Все происходило по ночам, когда мужчина находился на дежурствах. Среди обвиняемых она называет замначальника ОУР ОМВД по Хасавюрту Давуда Магомедова, который работал с ее супругом в одном кабинете.

Саидова также утверждает, что Магомедов взломал ее аккаунт в соцсети и от ее имени рассылал односельчанам предложения интимного характера. «Все это делалось для того, чтобы сформировать общественное мнение о моем аморальном поведении и снять с себя вину за содеянное», — считает она.

Саидова заявляет, что мужчины украли у нее норковую шубу и золотую цепочку.

Муж женщины подал на развод, в данный момент она живет у своих родителей. По ее словам, она хотела совершить самоубийство, но этому помешали неожиданные гости.

Журналисты связались с адвокатами мужчин. Те попросили не называть их имен, «поскольку не желают, чтобы их имена увязывались с таким сомнительным процессом». Они охарактеризовали Саидову как гулящую женщину и заявили, что она сама была инициатором встреч.

Адвокат женщины Салимат Кадырова заявляет, что другая жительница села подавала аналогичный иск против Магомедова, однако под давлением она отказалась от своих слов и была осуждена за ложный донос. Юрист опасается, что полицейский может применить связи, чтобы уйти от наказания.